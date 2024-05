Il discorso di Francesca Donato ai funerali di Angelo Onorato | Mi batterò per avere verità e giustizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Palermo, 30 maggio 2024 – “Di discorsi ne ho fatti tanti. Questo è il più difficile perché non è più lui seduto davanti a me che mi guardava e mi sorrideva mentre li facevo”. Ha esordito cosìoggi al funerale del maritoin una cattedrale di Palermo gremita. Sabato mattina l’eurodeputata insieme alla figlia, ha scoperto il caddell’imprenditore, riverso sul volante della sua auto parcheggiata in via della Regione Sicilia. Oggi si è trovata a condividere con amici, parenti e istituzioni, il ricordo dell’amore di una vita. “Questose lo merita tutto perchéera tutto per me. Lui è stato un marito straordinario. Una persona che aveva dato tutto se stesso per la famiglia sempre ed è stata una persona che ha sparso amore, carità e bene ogni giorno verso chiunque poteva verso chiunque incontrava, ed è per questo che la Cattedrale è piena.