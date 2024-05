Il delitto del cavalcavia La messinscena di Favero e le prime ammissioni

Leggi tutta la notizia su agi

Andreaavrebbe messo in piedi "una" per simulare di non avere ucciso Giada Zanola. Lo sostiene la Procura nel provvedimento di fermo. "Al fine di lasciare traccia della- si legge nel documento - l'indagato effettuava anche una chiamata al cellulare della vittima e le scriveva un messaggio rinfacciandole di essere uscita senza passare a salutare lui e il figlio". Alle 7-38, come appurato dagli inquirenti,ha scritto a Giada: "Sei andata al lavoro? Non ci hai nemmeno salutato!!". Una "versione addomesticata" sarebbe stata fornita anche alla madre alla quale aveva raccontato che erano "andati tutti regolarmente a dormire" e di avere "profondamente dormito tutta la notte" all'indomani del presunto omicidio.