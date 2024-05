Fonte : ilrestodelcarlino di 30 mag 2024

Si avvicina l’apertura delle urne per le elezioni nei Comuni interessati al voto e diversi sono gli appuntamenti con i candidati sindaco. Per Copparo, domani la coalizione di centrodestra e la lista Uniti per Copparo, che sostengono la ricandidatura di Fabrizio Pagnoni a sindaco, alle 10 saranno nella frazione di Sant’Apollinare per un incontro con i cittadini per la distribuzione di materiale elettorale.

Il centrodestra incontra i cittadini di Sant’Apollinare