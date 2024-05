Il Centro Storico di Napoli abbraccia il Mistero della Resurrezione con la Mostra Il Sacro Telo la Sindone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldiilcon un’innovativa rappresentazione in chiave tecnologicapassione di Cristo. L’inaugurazione“Il, la”, tenutasi presso il suggestivo teatro del complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore lo scorso sabato, ha attirato un pubblico vasto e coinvolto, composto sia da cittadini che da figure di spicco. Situato nel cuore del, in via dei Tribunali, questo complesso ha ospitato con grande magnificenza un evento che si preannuncia imperdibile per la comunità napoletana, fortemente legata ai valorifede, e per chiunque sia interessato a questo prezioso patrimonio culturale a livello globale. La, patrocinata dal complesso San Lorenzo Maggiore, La Neapolis Sotterranea, la Fondazione Banco di, l’Ordine dei Frati Minori Conventuali die il CISS (Internazionale di Studi sulla), è fruttocollaborazione di menti eccellenti.