Ignazio Moser al via l’addio al celibato ad Ibiza | chi c’è e chi manca

(Di giovedì 30 maggio 2024) Anchesi concede il consueto addio alprima del matrimonio e vola adper trascorrere il weekend in compagnia degli amici. Ecco chi c’è e chi. Dopoal nubilato di Cecilia Rodriguez in Andalusia, anchesceglie la Spagna per festeggiareal. L’influencer vola quindi alla volta dicon gli amici più stretti per trascorrere un weekend all’insegna del divertimento. Con lui anche Nicola Ventola, il fisioterapista Andrea Schiavone, Marvin Vettori (foto), l’agente immobiliare Manuel Ciottarello, Marco Scomparin, Roberto Pagliaccia, Flavio Pagoiaccia, Michele Simoni e Moreno. Nessuna informazione circa i programmi dei festeggiamenti. Durante il pomeriggioe gli amici hanno trascorso qualche ora di relax in piscina, mentre Cecilia ha appena concluso due giorni ospite da Maison Audrer, il brand beauty di Giulia De Lellis.