If You Love Anticipazioni Puntate dal 03 al 07 Giugno 2024 | Il Primo Incontro Tra Ates E Leyla!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 30 maggio 2024) If Youdal 03al 07: avviene iltraedin circostanze imprevedibili per entrambi.deve iniziare la sua nuova vita anche se non si sente affatto pronto! If Youè la nuova soap opera turca in onda su Mediaset Infinity. Al centro, la storia diche incontraper caso e da lì inizia per loro un’avventura complicata ma anche piena d’amore. Ad interpretare, il protagonista, è l’attore Kerem Bursin (Serkan diIs In The Air) che quindi i telespettatori avranno modo di rivedere. Ma ecco che cosa sta per succedere. If Youdal 03 al 07si conoscono! Lunedì 03Arcali è originario di Istanbul ma è vissuto all’estero, nello specifico in collegio, sin dalla tenera età.