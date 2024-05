Ida Platano torna a Uomini e Donne a settembre 2024? Spunta un’offerta per lei

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Idanon ha avuto molta fortuna a, perciò Maria De Filippi le avrebbe fatto una proposta irrinunciabile. Dopo la storia naufragata con Alessandro Vicinanza e il trono abbandonato a seguito della segnalazione su Mario Cusitore e l’auto eliminazione di Pierpaolo Siano, la parrucchiera siciliana potrebbere nella trasmissione di Canale 5 ma non come tronista e nemmeno come dama del trono over. Ma andiamo ni dettagli di questa succosa indiscrezione.: possibile nuovo ruolo per IdaVoci insistenti suggeriscono che, a partire da, Idapotrebbe affiancare Gianni Sperti e Tina Cipollari anel ruolo di opinionista. Con la sua esperienza nel parterre del trono over e nel trono classico, la 42enne sarebbe perfetta per il ruolo.