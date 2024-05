Iannacone ritorna al Sud nella nuova edizione di Che Ci Faccio Qui

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Domenicoin Che CiQui Archiviate le polemiche della scorsa estate quando Domenico Innacone lamentava l’assenza dai palinsesti, salvo essere poi ‘ripreso’ dalla Rai, torna stasera in prima serata su Rai3 Che CiQui. Unaserie in tre puntate, in cuiripercorre, a distanza di diversi anni, un viaggio nel profondo Sud del Paese, per capire se qualcosa è mutato o se tutto è rimasto come un tempo.prima puntata, dal titolo “Ti vengo a cercare”, Domenicotorna in Calabria, terra dai forti contrasti, per ritessere le fila dell’esistenza di chi si batte per la dignità umana, di chi si espone, di chi resiste e di chi decide di restare. Bartolo Mercuri, il piccolo commerciante di mobili della Piana di Gioia Tauro, con la sua associazione “Il Cenacolo” non ha mai smesso di aiutare i migranti di Rosarno.