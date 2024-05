I vermocani invadono i mari del Sud Italia | ecco perché sono pericolosissimi non solo per l' uomo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una nuova minaccia che, ora, colpisce il Sud dell': neidi Puglia, Sicilia e Calabria una specie fino a poco tempo fa sconosciuta alle nostre latitudini ha iniziato a riprodursi e proliferare, facendo crescere la preoccupazione tra pescatori e bagnanti. Si parla del vermocane, specie invasiva conosciuta anche come verme di mare o verme di fuoco. Si tratta di esseri simile a un millepiedi colorato, posaggiungere la lunghezza di un metro eparticolarmente voraci. Gli esperti suggeriscono di non ucciderli con coltelli, poiché posrigenerarsi: se catturati, meglio tenersi distanti e ributtarli in mare. Iiniziano ad essere una vera minaccia per idel Sud. Scientificamente conosciuto come Hermodice carunculata, è il vermocane è un tipo di vermeno appartenente alla famiglia dei policheti.