I trend capelli dell’estate 2024 impazzano su TikTok

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio– Sui social, in particolare, il preferito della Gen Z, isono molto seguiti e ottengono miliardi di visualizzazioni. Per dare un’idea più precisa, hashtag come #HairTok e #Haircare continuano a collezionare milioni di citazioni. Sul fronte del beauty e dell’estetica, la cura deiha assunto sempre più risonanza e visibilità e i follower cercano di carpire tutti i segreti possibili e immaginabili per avere chiome morbide, folte e lucenti, tra trattamenti professionali e rimedi fai-da-te. Certamente ogni situazione è a sé stante e prima di lanciarsi in esperimenti azzardati è bene informarsi correttamente, chiedendo la consulenza di un professionista. Doppio shampoo Se per quanto riguarda la cura della pelle una delle mode degli ultimi tempi è la doppia detersione, anche nel caso deisi è affermato il double shampooing: fare lo shampoo due volte aiuta a rimuovere a fondo sebo, polvere, inquinamento e residui di styling.