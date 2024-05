I surgelati compiono 100 anni La storia dell' inventore e di come hanno rivoluzionato il nostro modo di mangiare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) I prodottisono molto richiesti in quanto rappresentano uncoe conveniente per consumare frutta e verdura ricche di sostanze nutritive e per ridurre gli sprechi alimentari dei consumatori. Il loro utilizzo è una pratica che va avanti da un secolo e per questo si deve ringraziare unamericano e una sua battuta di pesca nelle gelide acque canadesi. Clarence Birdseye e la scoperta del congelamento rapido Tutto è iniziato più di 100fa, quando lo scienziato statunitense Clarence Birdseye scoprì il concetto rivoluzionario di “congelamento rapido”. Mentre lavoravanaturalista in Canada, durante una battuta di pesca a Terranova, Birdseye osservò che quando il pesce veniva catturato e portato fuori dalle acque gelide e posto sul ghiaccio, la combinazione di temperatura ed esposizione agli elementi congelava il pesce quasi istantaneamente.