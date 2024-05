I Socialisti scaricano Draghi | il Pse non lo vuole al vertice delle istituzioni Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Finora era considerato il salvatore della patria. Quella europea, in questo caso. L’idea era partita dal presidente francese, Emmanuel Macron, che voleva proporlo come prossimo presidente della Commissione o del Consiglio Ue. Ma per Marioora la strada sembra in salita, perché al momento inon sembrano essere intenzionati a sostenerlo. Il gruppo del Pse è attualmente il secondo al Parlamento europeo e, secondo i pronostici, potrebbe confermarsi come tale anche nella prossima legislatura. Il suo peso, se la maggioranza non dovesse cambiare, sarà quindi determinante. E oggi il candidato deialla presidenza della Commissione, Nicolas Schmit, esprime la sua contrarietà a una nomina di. IeuropeiSchmit, in un’intervista ad alcune agenzie di stampa, tra cui l’Ansa, afferma che una nomina dell’ex presidente del Consiglio italiano alUe “significherebbe che non rispettiamo il sistema”.