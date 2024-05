Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

L’azzurrino juniores Pietro Mazzola e i compagni Tommaso Bulla, Federico Basile, Daniele Somaschini con il prestito straniero, lo spagnolo Pablo Ruiz Sanchez (oltre a Fabio Maccotta che anche lui ha gareggiato in campionato, decisivo nella promozione dalla B alla A2 di dodici mesi fa) riportano la Sampietrina per la terza volta in serie A1, questa volta per restarci più tempo e magari migliorare il quinto posto di qualche anno fa che resta il miglior piazzamento di sempre.

I signori della ginnastica artistica Seconda promozione di fila La Sampietrina torna in Serie A1