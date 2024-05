I pannelli solari a Taihang

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 30 maggio 2024) C’è un video di pochi secondi che sta venendo condiviso in maniera virale in rete, a noi l’avete segnalato su Facebook, ma lo stesso circola su TikTok, WhatsApp, Reddit e immaginiamo su svariati altri canali. Il video è questo: Su Facebook ci avete segnalato un post con cui il video viene condiviso, post che riporta queste parole: Benvenuti nell’inferno green!sul monte, nelle province cinesi di Henan, Shanxi e Hebei. La transizione green é un ingegnoso stratagemma per distruggere l’ambiente, le coltivazioni, i terreni da pascolo, per renderci meno che servi/schiavi del sistema. Chi l’ha scritto nemmeno ha provato a approfondire la notizia. Noi nel corso del tempo abbiamo cercato di condividere con voi gli strumenti che possono permetterci di fare meglio di così, come sapete il primo consiglio che diamo è sempre quello di verificare i fatti prima di condividere, e nel caso che ce ne sia bisogno approfondirli prima di contribuire alla loro diffusione sui social, sui servizi di messaggistica istantanea o in altri luoghi della rete.