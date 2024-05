I migliori film anni 80 sono una reference costante che influenza dalla moda al cinema stesso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non esiste passione più boomer dele della musica80, eppure idegli80 appartengono incredibilmente a tutti. E non è solo perché hanno visto alcuni dei registi più amati dare il meglio di sé o perché hanno partorito miti inossidabili come Tom Cruise. Si tratta di un fenomeno che riguarda piuttosto come non abbiamo mai finito di consumare quel, quei. Entrambi appartengono a un'epoca in cui andare alera la prima attività a occupare il tempo libero, la meno costosa e più semplice per godersi al meglio la vita sociale e di lì a poco, con i suoi innumerevoli blockbuster, sarebbe diventata la base di ogni videoteca familiare (prima in VHS e poi in DVD), così come il primo strato (sempre visitato) di ogni catalogo di qualsiasi streamer.