I finanzieri morti in Val di Mello | il papà di un bimbo di 3 anni e le altre due vittime

(Di giovedì 30 maggio 2024) Luca Piani eradi un bambino di appena 3. Era il più esperto deiche hanno perso la vita durante l’esercitazione in Val di, nel territorio di Sondrio. L’appuntato era nato 33fa a Sondrio e si era arruolato nella guardia di finanza nel 2013. La sconvolgente tragedia ha travolto anche la famiglia di Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli, i colleghicon Piani mentre stavano arrampicandosi sull’ostico precipizio degli Asteroidi. Pozzi era nato 24fa a Sondalo, in provincia di Sondrio. Si era arruolato nelle Fiamme Gialle duefa. Il più giovane era Giacomelli, 23, di Sondrio così come Piani. Tutti facevano prestavano servizio nel Sagf, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.