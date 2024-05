I fenomeni in senso lato già verificatisi o sul punto di esserlo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Quando si vuol far passare per complicata una azione che non lo è stata fino a poco tempo prima, si fa cenno in maniera generica allo spirito del tempo. Del resto, discendenti dai romani, gli italiani non potrebbero aver dimenticato l”esclamazione dei progenitori in casi simili “O tempora, o mores “. Con tale espressione, usata dopo aver assunto un atteggiamento tra il disilluso e il rassegnato, si vorrebbe comunicare agli interlocutori che qualcosa non sta seguendo l’itinerario prestabilito solo perché è -meglio sarebbe- cambiato lo scenario. Di conseguenza bisogna riscrivere il copione, altrimenti si potrebbe correre il rischio che gli attori – i rappresentanti del popolo di ogni genere – siano messi nella condizione di dover recitare a soggetto.