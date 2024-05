I CO’SANG tornano con CHI MORE PE’MME e VITA BONA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 30 maggio 2024)in stampa per Warner Music Italy “CHI” e “”, due album iconici del rap italiano, fuori il 28 giugno in CD e vinile. Andiamo a saperne di più del nuovo progetto di Luchè e Ntò.fuori il 28 giugno il CD e vinile di “CHI” e “” Icon “CHI” e “”. Hanno scritto una pagina importante per la musica, che ha segnato un prima e un dopo nella cultura hip hop del nostro paese. Grazie alla potenza dei loro pezzi e del racconto di strada, Luchè e Ntò hanno instaurato con il loro pubblico un legame così solido che neanche il passare degli anni è riuscito a scalfire minimamente.con due album Dopo l’annuncio della reunion live,in stampa, a cura di Warner Music Italy, due album che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del rap italiano: “CHI” e “”, già disponibili in streaming, torneranno in vendita in formato fisico da venerdì 28 giugno.