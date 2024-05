I casi di Goffin e Swiatek ecco perché al Roland Garros hanno vietato l’alcol sugli spalti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 – Tifo da stadio, urla e fischi. Il pubblico delè diventato maleducato e molesto. E la direttrice del torneo parigino, Amelie Mauresmo, ha deciso di prendere severi provvedimenti: da oggi èil consumo di alcol sulle tribune dei campi che ospitano le gare. La maleducazione dei tifosi è stata segnalata, nei giorni scorsi, da diversi atleti, primo fra tutti David(qualcuno gli ha sputato addosso una gomma durante il match contro l’idolo di casa Perricard): “Si sta esagerando. Il tifo qui sta diventando come quello del calcio e presto vedremo fumogeni, hooligans e risse”. Sulla stessa lunghezza d’onda, ma con toni più leggeri, la tennista polacca Igache, dopo la vittoria contro Naomi Osaka, nell'intervista a bordo campo, ha detto: “Gridate pure tra uno scambio e l’altro, ma non durante, per favore.