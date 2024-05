I Boretti. Tre generazioni di tifosi appassionati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tredihanno festeggiato domenica scorsa la storica salvezza dell’Empoli uno a fianco dell’altro, ma dopo aver assistito alla partita ognuno per conto proprio. Si tratta di nonno Emilio, 90 anni; del figlio Francesco di 52 e del nipote Gabriele diciottenne, che si sono ritrovati in campo durante l’invasione finale. "Io le ho vissute tutte le salvezze dell’Empoli, fin dalla prima a Como dove ero il capo pullman insieme ad Athos Bagnoli, ma questa è stata davvero la più sofferta ed anche più bella – racconta nonno Emilio –. Nello stesso giorno avevo anche una comunione, ma sono riuscito a mangiare pochissimo dalla tensione che avevo e, addirittura, non ho nemmeno visto il gol decisivo di Niang perché stavo passeggiando su e giù per il corridoio della Maratona".