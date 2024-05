Horizon Chase 2 | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 30 maggio 2024)2 è un’ode alla nostalgia dei giochi arcade di corse, mentre al contempo si pone come un’esperienza moderna e coinvolgente per i giocatori di oggi. Con unche cattura lo spirito dei classici giochi di guida degli anni ’90 e una serie di funzionalità innovative, questo sequel offre un viaggio emozionante attraverso paesaggi mozzafiato e competizioni avvincenti.Al centro dell’esperienza di gioco di2 c’è il suogenuinamente classico. I controlli intuitivi permettono ai giocatori di concentrarsi sull’azione senza complicazioni, con un sistema di guida che premia la precisione e la temerarietà. Sorpassi ad alta velocità, derapate spettacolari e l’uso strategico del boost di nitro sono solo alcune delle abilità che i giocatori dovranno padroneggiare per vincere le gare e raggiungere il podio.