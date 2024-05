Highlights Furia FC-Stallions 2-1 | Kings League 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) IldeglidiFC-, match valevole per la. In Messico è andato in scena il secondo incontro della competizione per la squadra di Blur e Totti e purtroppo è arrivata una sconfitta per 2-1. Ad aprire le danze era stato proprio il ‘Pupone’ al 19?, ma sei minuti dopo è arrivato il pareggio di Jefferson Melo. E proprio a tempo scaduto, al 40+2?, lo stesso Jefferson Melo ha trovato il gol vittoria e la doppietta personale, regalando alla sua squadra il successo. La squadra brasiliana, che ha nelle sue fila uno specialista del futsal come Falcao, si ripete dunque dopo il 6-1 all’esordio. Arriva invece una sconfitta per gli azzurri, che sfideranno ora in uno spareggio una squadra ancora da definire.FC-2-1:) SportFace.