Hero Fiennes Tiffin sarà un giovane Sherlock Holmes in una serie Amazon

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 30 maggio 2024)MGM Studios ha sceltoper il ruolo da protagonista in Young, ladi Guy Ritchie che narrerà le gesta di un. Reduce dalla realizzazione dellaThe Gentlemen, il vulcanico regista Guy Ritchie ha scelto di collaborare nuovamente conper Young. La, chiaramente ispirata al personaggio nato dalla penna di Arthur Conan Doyle, prenderà maggior spunto dai romanzi di Andy Lane che narrano di un giovanissimoalle prese con la sua inesperienza in quello che viene considerato il suo primo vero caso. Il protagonista, come anticipato,interpretato da(saga After). Sul progetto, Ritchie ha dichiarato: “Apriremo un varco all’interno di questo personaggio enigmatico, scopriremo cosa lo spinge ad agire e come farà a diventare il genio che tutti amiamo.