Harry e Carlo svelato il vero motivo per cui non fanno pace

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tra il principee suo padre relaè ancora lontana. Infatti, nemmeno in occasione del ritorno a Londra del principe i due sono riusciti finalmente ad incontrarsi. Piuttosto, sembra come se il sovrano voglia evitare un confronto faccia a faccia con il secondogenito. Ma la realtà potrebbe essere ben differente. Nonostante ci siano stati dei tentativi di riavvicinamento da parte del principee Meghan Markle nei confronti di ree del resto della famiglia reale inglese ancora non si è trovato une proprio compromesso per poter porre le basi a un rapporto. La questione è ancora molto delicata, lo ha dimostrato anche il mancato incontro a Londra nelle scorse settimane al ritorno del secondogenito. Eppure, a non voler trovare un accordo potrebbe non essere direttamente re