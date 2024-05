Hanno ripreso tutto il funerale di Angelo Onorato | la mossa degli inquirenti scatena il sospetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Oggi, giovedì 30 maggio, i funerali di, l'imprenditore trovato senza vita con una fascetta di plastica stretta al collo all'interno della sua auto a Palermo. Una morte, quella del marito dell'europarlamentare Francesca Donato, ancora avvolta dal mistero: omicidio o suicidio? All'ultimo saluto, nella cattedrale di Palermo, una grande folla. In prima fila, davanti alla bara coperta da rose rosse, la moglie Donato, i figli Carolina e Salvatore, la madre, il fratello, la sorella e altri familiari. Poi gli amici, come Totò Cuffaro, ex presidente della regione siciliana, partito in cui milita la vedova. Alla funzione era presente anche Nuccia Albano, assessore regionale e amica di famiglia, nonché medico legale di grande esperienza: la Albano, infatti, era presente lo scorso martedì all'autopsia di, come consulente di parte della famiglia.