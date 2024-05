Hanno parlato di suicidio Uomini e Donne paura per l’ex corteggiatore di Ida Platano | indiscrezione choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)per un ex volto di. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio, l’uomo ha scritto un messaggio direttamente sul suo stato di Whatsapp e ha preoccupato amici e familiari. Lo screenshot del messaggio è stato immediatamente condiviso da Alessandro Rosica, sui social noto come @investigatoresocialofficial e ha scatenato i fan che ovviamente si sono spaventati.ha spiegato di essere ai ferri corti da molto tempo con la sua ex compagna Letizia Scotti, madre della loro figlia Elodie Sole. L’uomo ha minacciato ilannunciandolo con un status su WhatsApp, ma per fortuna non si è tolto la vita e sui social ha fatto chiarezza sul motivo che l’ha spinto a pensare a un gesto estremo. “La persona che si presenta in ospedale dicendo di volermi bene… la stessa che mi istiga dicendomi e dandomi del FALLITO COME PADRE E COME UOMO! La persona che mi ha tradito e che è la stessa che si presenta qui dicendomi tutt’altro… tirerò fuori tutta la verità perché troppo sono stato in silenzio!”, si legge nel post pubblicato dopo il ricovero.