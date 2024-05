Ha un’intossicazione da monossido ma i medici non la riconoscono | la figlia rimasta a casa respira gas e sviene

Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Fuga di monossido in una palazzina di Sannazzaro, in provincia di Pavia: gravissima una donna di 35 anni. . Così la figlia a casa ha continuato a respirare il gas. La madre era andata qualche ora prima in ospedale perché non si era sentita bene, ma i medici non le avevano diagnosticato subito l'intossicazione da monossido.

