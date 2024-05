Gyökeres lo svedese è l’attaccante dei sogni di Conte per il Napoli Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024), lodeidiper il. Lo scrive l’edizione napoletana dicon Marco Azzi. Il mercato di Manna partirà dalla cessione di Osimhen e potrebbe diventare una complicazione l’infortunio subito dal bomber, che aveva affrettato i tempi del recupero per essere in campo almeno part time nell’ultima sfida della stagione, con il Lecce. Il prezzo è stato uno stop di almeno quattro settimane, che ha costretto la Nazionale nigeriana a escludere VO9 dalle prossime gare di qualificazione per i Mondiali del 2026. In apprensione pure Psg e Chelsea, che sono in pole position per l’acquisto delmascherato. Ilperò spera che non ci siano complicazioni e pensa già al sostituto. Il prestito di Lukaku è un’ipotesi concreta,sogna invece loViktor Einar