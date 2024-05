Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 30 maggio 2024)live dellatraoggi, giovedì 30 maggio Mentre continuano gli attacchi israeliani su Rafah, l’Algeria ha preparato una bozza di risoluzione su Rafah che presenterà ai membri del Consiglio di Sicurezza Onu e che ha già trovato l’appoggio della Russia. Intanto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha definito “orribile” l’attacco israeliano sulla tendopoli a Rafah sottolineando come le “morti indicano la necessità di avere un piano del ‘giorno dopo’ per Gaza”. Il Consigliere per la sicurezza nazionale diTzachi Hanegbi, nel frattempo, ha dichiarato che i combattimenti a Gaza proseguiranno per “altri 7 mesi”. Di seguito ledi oggi, giovedì 30 maggio 2024, sullatrae la crisi in corso in Medio Oriente.