Guerra e ricerca | Le università chiamate a fare scelte anche di natura etica

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Lesono autonome e devonoetiche". Con queste parole Giuseppe Di Vetta,tore alla Scuola Superiore Sant’Anna, tira le fila della tavola rotonda tenutasi martedì al Palazzo della Sapienza sul tema ‘e responsabilità della’. L’incontro, organizzato dal Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace, ha visto protagonistitori e professori universitari che si sono confrontati sui problemi legati alle politiche die agli accordi di collaborazione scientifica. Un tema caldo. "lmente l’attuale contesto internazionale pone il problema del ‘dual use’, ossia la possibilità di usare determinate tecnologie sia per scopi civili che militari. Si tratta di una questione problematica, perché molte tecnologie di ultima generazione che nascono per rispondere ad esigenze ‘civili’ e apportare benefici alla comunità possono essere convertite ad uso bellico.