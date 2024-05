Grandinata apocalittica a Nardò | un fiume bianco di ghiaccio ha invaso le strade video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una violentasi è abbattuta ieri sul Salento, in Puglia. Il nubifragio ha interessato in praticolare alcuni centri del leccese, letteralmente inondati poco dopo le 13 dalla perturbazione. Le aree più colpite sono state quelle di Gallipoli, Casarano, Lizzanello e Melendugno. Ale precipitazioni sono state così intense da trasformare lein fiumi di. Nel centro cittadino per alcune ore è rimasta pressoché impraticabile e chiusa al traffico la centralissima via XXV Luglio, ricoperta da una abbondante coltre bianca causata dalla grandine, sino all’altezza dell’incrocio semaforico della via per Galatone. “Unamicidiale ha colpito la provincia di Lecce, distruggendo le coltivazioni in pieno campo, dalle zucchine alle angurie, dai pomodori alle carote, dalle cipolle alle patate fino alle melanzane e ai peperoni” conferma una nota di Coldiretti Puglia, “è un vero e proprio bollettino di guerra ed è il bilancio della violentache si è abbattuta in campo aperto ae Copertino, con tutte le colture orticole andate perse”.