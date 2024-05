Governo sloveno | sì a Stato Palestina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 30 maggio 2024) 18.10 "Oggi ilha deciso di riconoscere lacomeindipendente e sovrano". L'annuncio èfatto dal premier, Robert Golob "Questa decisione non è contro nessuno, è il segno che vogliamo la fine immediata delle ostilità e il rilascio degli ostaggi. E' un messaggio di pace" spiega il premier di Lubiana. Golob ha precisato che la mozione passa al vaglio del Parlamento per l'approvazione finale, che si dà per certa. Il voto è previsto per martedì 4 giugno.