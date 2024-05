Governo Meloni sulla separazione delle carriere Vendetta contro i pm? No non sono nostri nemici

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 30 maggio 2024) Giorgiaaffronta tutti i temi caldi della politica: dalla riforma della giustizia, allo scon il governatore della Campania De Luca, fino alle elezioni Europee e alla scelta del prossimo Commissario Ue. "Di che cosa dovrei vendicarmi con i magistrati? Non capisco - dice la premier a Il Corriere della Sera in merito alla riforma della Giustizia appena approvata in Cdm - perché si possa considerare punitiva nei confronti dei pubblici ministeri la. Considero bizzarro che possa essere una, uno si vendica di qualcuno che ha fatto qualcosa di male, si vendica di un nemico. Non considero i magistrati, chiedo a chi ha fatto questa dichiarazione se pensa che chi governa sia un nemico". Segui su affaritaliani.