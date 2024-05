Golf | Jannik De Bruyn gioisce in patria nel primo giro all’European Open Bene Guido Migliozzi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Rinviato di almeno due ore abbondanti e poi sospeso nel finale, si è concluso almeno per oggi quel che si è riuscito a terminare deldell’European2024, di scena ad Amburgo. E a guidare è proprio un tedesco,De, autore di un grande -9 (64 colpi) che lo lancia davanti a tutti e anche con ampio margine. Dietro di lui, infatti, seconda posizione per il gallese Jack Davidson e l’inglese Laurie Canter (ex vincitore dell’d’Italia), che però sono rimasti indietro di ben quattro colpi. Più ampio il gruppo dei quarti, composto dagli inglesi Dan Bradbury e Garrick Porteous, dal nordirlandese Tom McKibbin, dal danese Niklas Norgaard, dall’americano Sean Crocker, dal finlandese Lauri Ruuska e dal sudafricano Ockie Strydom.