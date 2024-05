Gli obiettivi di mercato del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ilche verrà: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Ildi Manna partirà dalla cessione di Osimhen e potrebbe diventare una complicazione l’infortunio subito dal bomber, che aveva affrettato i tempi del recupero per essere in campo almeno part time nell’ultima sfida della stagione, con il Lecce. Il prezzo è stato uno stop di almeno quattro settimane”. Intanto il… Ilperò spera che non ci siano complicazioni e pensa già al sostituto. Il prestito di Lukaku è un’ipotesi concreta, Conte sogna invece lo svedese Viktor Einar Gyökeres“. Ci sarà un asse-Continassa sul?… Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Nei discorsi tra Juve erientrano anche Di Lorenzo e Raspadori, due protagonisti dello scudetto 2023 ma reduci da una stagione non all’altezza del loro valore: sull’eventuale cessione sarà importante il parere di Conte, che nella sua nuova squadra porterebbe volentieri Danilo”.