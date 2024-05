Gli italiani continuano a non sognare auto elettriche

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2024) In Italia, si sa, gli incentivi piacciono più che altrove. Non deve quindi stupire il giubilo con cui è stato accolto l’attesissimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulla “... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.