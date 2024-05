Gli inquilini di Acilia in protesta al Campidoglio | Per noi è illegale lasciare immobili vuoti non occuparli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 – Piazza deloccupata per non essere più “invisibili”: come avevano annunciato (leggi qui), i residenti di via Galli 20, insieme al sindacato Unionehanno manifestato davanti al Palazzo Senatorio. Il motivo sta sempre nella loro battaglia che li vede chiedere una sistemazione adeguata nel corso dello svolgimento della messa in sicurezza delle proprie abitazioni, al cui interno vivono da oltre 10 anni con i ponteggi (leggi qui). Ma are non c’erano solo loro: accampamenti di tende, striscioni, cartelloni hanno invaso la piazza, dove varie associazioni e movimenti sociali della Capitale contestano decisioni dell’Amministrazione Gualtieri riguardanti i rifiuti, le case, le palestre popolari e altre questioni spinose.