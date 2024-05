Giustizia Premierato Autonomia | una riforma per uno non fa male a nessuno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) In questo momento di fermento politico, la maggioranza di governo sembra avere una nuovaper ogni partito. Fratelli d’Italia spinge per il, la Lega vuole l’differenziata, e da ieri anche Forza Italia può finalmente festeggiare il suo cavallo di battaglia: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti. Con venti minuti di Consiglio dei Ministri, nella penultima riunione utile prima delle elezioni europee, è stato approvato il ddl costituzionale. “Non sarà un percorso breve,” ammette il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Il percorso è incerto, dato che per cambiare la Costituzione sono necessarie quattro letture parlamentari e probabilmente un referendum. Un percorso che rischia di sovrapporsi con quello sul