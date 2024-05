Fonte : calcioweb.eu di 30 mag 2024

L'articolo Giustizia, Pm Bono: “Non è il momento delle barricate” CalcioWeb. Inoltre non mi convincono alcune previsioni relative all?Alta Corte, come il suo meccanismo di composizione, il fatto che l?appello contro le sue decisioni vada presentato allo stesso organo (sia pur in diversa composizione), e il silenzio sulla possibilità di ricorrere per Cassazione contro le decisioni disciplinari, sebbene io ritenga che tale ricorso sia comunque previsto in virtù dell?art.

Giustizia Pm Bono | Non è il momento delle barricate