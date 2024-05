Giuseppe Garibaldi e il futuro in TV | ecco cosa sogna di fare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)ha rilasciato nuove dichiarazioni sui suoi nuovi progetti e ilin televisione:ha dichiarato l’ex gieffinoè pronto a sorprendere i suoi fan lanciando nuovi progetti. L’ex gieffino dopo la partecipazione al Grande Fratello si è concesso anima e corpo per importanti iniziative e nuove avventure.infatti spesso scende in campo e risulta essere sempre in prima linea per gli eventi solidali. Il giovane ex concorrente è stato intervistato dal settimanale Mio dove ha rilasciato inediti dettagli del suo, tra sogni, tv ed un progetto con un brand. Leggi anche –> L’Isola dei famosi, nuovi commenti a caldo su un naufrago: “Qui lui non è se stesso” Ilin tv?l’ex gieffino… Tra le righe dell’intervista del settimanale Mio,riveladiin televisione:«Mi sto dedicando alle serate in Calabria e ho un progetto lavorativo con un nuovo brand, ma il mio sogno è quello di studiare per migliorare la mia dizione e lavorare in tv.