Fonte : europa.today di 30 mag 2024

. it. COSA SUCCEDERÀ IN UCRAINA. Quali sono le prospettive in Ucraina, dopo 827 giorni di guerra, mentre si va verso la sostanziale decisione di autorizzare Kiev a usare armi. Buongiorno dalla redazione di Today. . Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 30 maggio 2024.

Giallo social card morto risucchiato dall' aereo il risultato più probabile in Ucraina strage di giovani in montagna e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata