Gérard Depardieu e la zampata del vecchio leone

(Di giovedì 30 maggio 2024), 75 anni, ha aggredito il re dei paparazzi Rino Barillari, 79, in un ristorante romano E i social si sono schierati.. sentirlo raccontare la brutta avventura ricorda un po’ il mitico Mario Brega in Borotalco: «M’ha mollato tre cazzotti». Pieno di sangue per terra, ettolitri. Rino Barillari, il King dei paparazzi, accorso all’Harry’s Bar di via Veneto per fotografareche mangiava con la giovane compagna Magda Vavrusova e altri amici, è stato aggredito e menato pesantemente dall’attore francese infastidito. «Ha pure insultato gli italiani». Un grande classico dei cugini. Ma per Rino, il cui motto da sempre è: «Prima scatto, poi chiedo il permesso», stavolta la scena è stata alquanto splatter. Poverone il nostro King, 79 anni, più di mezzo secolo di onoratissima carriera, tramortito e ricoverato al Policlinico.