Geppi Cucciari | Rischio cancro? Poiché c’è pure la sfiga la sfido coi controlli

(Di giovedì 30 maggio 2024)non ha certo bisogno di presentazioni. L’abbiamo vista recentemente in Rai con il suo programma, Splendida cornice. Lei è uno dei volti televisivi più amati, ha lavorato in trasmissioni di grande successo, da Zelig ad Amici, da Le Iene a Danza con Me. Per non parlare della sua carriera cinematografica. Forse non così noto è l’importante contributo chedà a sostegno della lotta contro il, in quanto ambasciatrice AIRC. Ed è di questo che ci ha parlato e di quanto sia importante la prevenzione per ridurre al minimo i fattori diche ci espongono maggiormente ai tumori. Perché ha deciso di diventare ambasciatrice AIRC? Sono al fianco di Fondazione AIRC da oltre 10 anni. È un impegno che ho preso con grande convinzione, tutti noi abbiamo sfiorato purtroppo nella nostra vita questa malattia, abbiamo visto qualcuno che amiamo non farcela, e non perché non ne avesse le forze, ma perché a volte dall’altra parte c’è qualcosa troppo grande, troppo forte, o magari perché è troppo tardi.