Geopolitica e mondo digitale sono sempre più connesse Ecco perché

(Di giovedì 30 maggio 2024) “La digitalizzazione integrale della vita, fino ai nostri micro movimenti fisici, costantemente tracciati e trasformati in dati dagli smartwatch che indossiamo, ha trasferito nella dimensione informatica le principali dinamiche che attraversano ilfisico, parafrasando Carl von Clausewitz si potrebbe dire che ilè diventato spesso la continuazione della guerra con altri mezzi”, dice Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, nel suo intervento alla conferenza pubblica “Ladele le nuove sfide della politica internazionale”, organizzata dalla Fondazione Med-Or, presso l’Università Luiss Guido Carli. Un’occasione per raccontare l’articolato studio che la fondazione e l’università hanno dedicato al tema delladel— un esempio delle attività collaborative che il centro di analisi presieduto da Marco Minniti si prefigge come mission.