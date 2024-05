Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

Viene naturalmente da chiedersi come è possibile che tutti gli israeliani - non soltanto Netanyahu e i suoi seguaci - siano . In un articolo su Milano Finanza a firma del professor Mannoni viene citato un sondaggio secondo cui per il 94% degli israeliani la continuazione della guerra a Gaza è giusta.

Gaza il 94% degli israeliani approva la guerra e chiede lo status quo perché non c' è alternativa | Hamas è l' Isis non il Che