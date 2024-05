Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

“Israele non rispetta le risoluzioni internazionali, Amnesty international parla di apartheid. Vede, quello che è successo a ottobre scorso, il terribile attacco di Hamas che tutti noi abbiamo condannato, non giustifica neanche lontanamente il genocidio che ha messo in atto il governo Netanyahu.

Gaza Ada Colau | Serve un embargo sulle armi e interrompere le relazioni con Israele Riconoscere la Palestina è la base per la pace