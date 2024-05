Futuro Kvaratskhelia De Laurentiis ha deciso il prezzo d’addio | le ultime

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024)in bilico per Khvicha: il presidente Aurelio Defisa ilper la cessione. Khvichaè considerato incedibile dalla squadra partenopea. Il suo apporto alla squadra è troppo importante per i risultati del Napoli. Le cessioni, su tutte, di Zielinski ed Osimhen non hanno fatto altro che aumentare il malumore ed eventualmente quella di Kvara potrebbe essere un duro colpo che la tifoseria farebbe fatica a digerire. La dirigenza partenopea conta tanto sull’ala georgiana che si appresta ad essere considerato la vera stella di questo Napoli. Nonostante il decimo posto, è riuscito a mantenere più o meno i numeri della precedente stagione seppur con ritmi profondamente differenti. Sul giocatore ci sono diversi club pronti ad investire sul proprio talento ma la volontà di Deè chiara.