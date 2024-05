Furti rapine e atti di vandalismo | ecco le paure degli imprenditori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Perugia, 30 maggio 2024 –dila preoccupazione più grandedel terziario. Abusivismo e contraffazione incidono pesantemente sugli affari. Sono alcuniaspetti che emergono dall’indagine annuale di Confcommercio. I risultati sono stati resi noti in occasione della Giornata nazionale “Legalità, ci piace“, occasione che sancisce l’operatività, anche in Umbria, del Protocollo quadro per la sicurezza sottoscritto lo scorso febbraio con il ministero dell’Interno e incentrato sul concetto di sicurezza partecipata. "Crediamo nell’efficacia di azioni concrete di collaborazione trae forze dell’ordine – commenta il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni – e faremo tutto il possibile per dare concretezza operativa al Protocollo per garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza agli esercizi commerciali e alle imprese, grazie al collegamento dei sistemi di video-allarme con le sale operative delle Forze di Polizia che, in caso di rapina, potranno ricevere segnalazioni e immagini in tempo reale.