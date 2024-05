Funerali | cambiano le esequie tra boom cremazioni e degrado dei cimiteri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Cambia l'industria deiin Italia, che conta oggi circa 6mila imprese, 60mila addetti, 700 case funerarie e un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro. Negli ultimi anni, questo settore ha visto il progressivo ridimensionamento del rito tradizionale dellee il contemporaneodelle, l'abbandono delle camere mortuarie come luoghi del lutto con la notevole crescita delle case funerarie, oltre alla decadenza e aldelle areeali. E' quanto evidenzia Federcofit (Federazione Comparto Funerario Italiano), in vista del 9° congresso nazionale che si svolgerà dopodomani 29 maggio presso il Centro Congressi Fontana di Trevi a Roma. Questo evento, che celebrerà anche il 25° anniversario della federazione, vedrà la partecipazione di diversi esponenti politici, amministratori locali e imprenditori, che si confronteranno innanzitutto sullo stato della normativa di questo settore, allo scopo di individuare percorsi inclusivi che allineino i principali player pubblici e privati coinvolti per offrire alla politica soluzioni congiunte ed armoniche.