Fonte : isaechia di 30 mag 2024

Uno che risponde così non vale il mio tempo Inoltre, pubblicando il commento di un utente che gli ha scritto “Invece di operarti agli occhi ti dovevi operare al cervello perché non stai bene“, Francesco ha tuonato: Questa “battuta” me la sono sentita dire molte volte in quest’ultimo periodo e la potete trovare più e più volte fatta da persone differenti nei commenti dei mei reel e sotto i miei ultimi post.

Francesco Chiofalo risponde a chi gli chiede cosa avresti scelto tra Drusilla Gucci e l’intervento | la dura reazione di lei